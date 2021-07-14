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Общество

Илья Варламов не нашел слов, чтобы описать красоту дороги из Оша в Бишкек

«Я не могу вам передать словами тот восторг, который я испытал». Так в Тelegram-канале описал свои эмоции российский блогер Илья Варламов, решивший на машине добраться из Оша в Бишкек.

«Сегодня утром я готовился к ужасному дню, я должен был на машине ехать из Оша в Бишкек! Это около 650 километров, но дорога трудной судьбы! Водитель задумчиво сказал... часов 12-14! В общем перспектива трястись на киргизских дорогах весь день меня совсем не возбуждала. Но! 17 часов! Спустя 17 часов дороги я не могу вам передать словами тот восторг, который я испытал», — написал блогер.

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«Это как объяснить глухому, что такое музыка или единороссу, что такое честные выборы. Невозможно! Я много где был, и поверьте мне на слово, что дорога из Оша в Бишкек — одна из самых красивых! По дороге мне встречались счастливые и добрые люди! Они живут в юртах семьями, пасут коров и лошадей, едят куурдак и пьют кумыс. Что еще надо для счастья? Совсем другая жизнь. Вы все равно не поймете! Эх, какой прекрасный день!» — поделился восторгом с подписчиками Илья Варламов.

Напомним, это уже второе по счету посещение Кыргызстана Варламовым. Первый раз блогер прибыл в Бишкек 2 сентября 2020 года. На следующий день он отправился изучать город. Варламов сразу же отметил не лучшее качество столичных дорог во время утренней пробежки. «Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он. Через некоторое время он выпустил репортаж из Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201064/
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