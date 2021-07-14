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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация. Минздрав обсудил с предпринимателями, как стимулировать население

В Министерстве здравоохранения и социального развития прошла встреча с руководством ряда крупных торговых, ресторанных сетей и кофеен. Об этом сообщили в пресс-центре МЗиСР.

Заместители министра Улук-Бек Бектурганов и Бакыт Джангазиев рассказали о предпринимаемых мерах в рамках борьбы с распространением COVID-19, а также о планах по реализации мероприятий в рамках добровольной вакцинации. Учитывая высокий риск заражения и распространения COVID-19 среди работников, занятых в сфере обслуживания населения, к которым относятся торговые, ресторанные сети и кофейни, а также их посетителей, представители Минздравсоцразвития отметили важность получения вакцин против COVID-19.

Также в ходе встречи сторонами были обсуждены вопросы стимулирования населения к прохождению вакцинации.

Представители бизнес-сообщества выразили готовность поддержать деятельность министерства и выработать различные механизмы по поощрению лиц, прошедших вакцинацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201020/
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