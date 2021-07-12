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Общество

Бесплатных 15 минут парковки в аэропорту «Манас» больше не будет

Пресс-служба ОАО «Международный аэропорт «Манас» прокомментировала ситуацию с привокзальной парковкой.

По ее данным, привокзальная парковка с автоматизированной парковочной системой находится на аутсорсинге и по правилам договора тарифы устанавливает аутсорсинговая компания. ОАО «МАМ» не влияет на ценовую политику и ценообразование.

«По информации арендуемой компании, на сегодняшний день тарифы остаются прежними — 60 сомов в час, первые 15 минут бесплатные и 360 сомов в сутки. А с 20 июля 2021 года 15-минутная бесплатная тарификация отменяется. ОАО «Манас» для всех предоставляет бесплатную стоянку, которая находится через дорогу от аэровокзала. Также есть парковочная зона, где стоимость — 40 cомов в час и 200 сомов в сутки», — сообщили в компании.

Напомним, ранее таксисты-частники возмутились, что въезд на стоянку аэропорта сделали платным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200700/
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