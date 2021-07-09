Кыргызстан и Россия обсудили строительство школ с русским языком обучения

Министр образования и науки КР Болотбек Купешев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КР Николаем Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной темой встречи стало строительство, создание и функционирование в Кыргызстане совместных кыргызско-российских образовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.

Кроме того, обсуждались вопросы расширения сотрудничества между вузами двух стран, увеличения количества квот для обучения граждан КР в ведущих российских вузах, а также взаимодействие в вопросах культурного просвещения молодежи.

По итогам встречи стороны договорились приложить совместные усилия для развития и укрепления двусторонних отношений в области образования и науки.