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Общество

Кыргызстан и Россия обсудили строительство школ с русским языком обучения

Министр образования и науки КР Болотбек Купешев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в КР Николаем Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Основной темой встречи стало строительство, создание и функционирование в Кыргызстане совместных кыргызско-российских образовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке. 

Кроме того, обсуждались вопросы расширения сотрудничества между вузами двух стран, увеличения количества квот для обучения граждан КР в ведущих российских вузах, а также взаимодействие в вопросах культурного просвещения молодежи.

По итогам встречи стороны договорились приложить совместные усилия для развития и укрепления двусторонних отношений в области образования и науки. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200443/
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