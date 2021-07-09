В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 319 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 715 случаев, Оше — 25, Чуйской области — 225, Ошской — 87, Таласской — 15, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 44, Джалал-Абадской — 109, Баткенской — 94.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 135 тысяч 58 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1 — то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.