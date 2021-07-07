С 10 июля правила въезда кыргызстанцев в Россию изменятся

Изменился порядок въезда кыргызстанцев в Россию. Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане.

По его данным, с 10 июля 2021 года кыргызстанцы и граждане других государств — членов ЕАЭС при въезде в Россию должны предъявлять через приложение «Путешествую без COVID-19» результаты ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Граждане России, въезжающие из-за рубежа, должны в течение трех дней со дня прибытия пройти однократное ПЦР-тестирование и до получения результатов изолироваться по месту жительства (пребывания).

При наличии электронного сертификата вакцинированного (действует 12 месяцев) или переболевшего COVID-19 (действует 6 месяцев) на госуслугах ПЦР-тест делать не требуется.