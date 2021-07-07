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Общество

Долгожданная новость. В Кыргызстане запустили линейные ускорители

Сегодня в Национальном центре онкологии и гематологии прошла церемония запуска линейных ускорителей. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

«С вводом в работу линейных ускорителей повысится качество оказания медицинской помощи онкологическим пациентам», — отметил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

Заместитель директора НЦОиГ Бакыт Шаимбетов добавил, что раньше лучевая терапия (дистанционная гамма-терапия) проводилась на аппарате TERABALT (Кыргызстан получил его по проекту МАГАТЭ), который отработал свой срок и был демонтирован.

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«Сейчас лучевую терапию больных злокачественными новообразованиями проводят с помощью дистанционного гамма-терапевтического аппарата «Бабатрон», подаренного Индией. Оба гамма-терапевтических аппарата работали с радиоактивным источником (кобальт-60). Линейный ускоритель позволяет проводить лучевую терапию более точечно, таким образом максимальная доза облучения попадает на опухоль и минимальная — на окружающие ткани. Два закупленных комплекта абсолютно идентичны. В случае поломки одного из них пациент сможет спокойно продолжить лечение на втором. За одну шестичасовую смену через один ускоритель будет проходить до 40 пациентов», — сказал заместитель директора НЦОиГ Бакыт Шаимбетов.

Также в НЦОиГ отметили, что в настоящее время эксперты из Москвы, Минска и Прибалтики проводят обучение в Бишкеке сотрудников (медицинских физиков, инженеров, врачей и лаборантов (медсестер). Далее их отправят на стажировку за рубеж в Минск. После прохождения стажировки в конце июля врачи начнут принимать первых пациентов.

В МЗиСР напомнили, что дорогостоящее медицинское оборудование закуплено за счет средств, выделенных в 2017 году ЗАО «Кумтор Голд Компани». Но только в феврале 2019-го смогли завершить процедуру конкурса закупки. Его выиграла компания MN Medikal (Эстония), которая осуществила поставку двух линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778.

Поставка оборудования затянулась до октября 2020 года из-за пандемии и капитального ремонта бункера. С момента ввода в эксплуатацию ускорителей предусмотрено 3 года гарантийного бесплатного техобслуживания, на двери — 2 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200172/
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