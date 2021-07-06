Износ оборудования энергокомпаний составляет около 70 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления электроэнергетики Министерства энергетики и промышленности КР Марат Жээнбеков.

По его словам, это связано с тарифом на электроэнергию.

«На сегодня износ оборудования в энергоотрасли составляет 60-70 процентов. Тариф, который сейчас существует, уходит только на поддержание энергосистемы. Обновление, модернизация и реконструкция предприятий требуют огромных вложений. Но несмотря на это, за счет внешних займов, собственных средств обновляется все оборудование на гидрогенерирующих мощностях, в передающих и распределяющих компаниях. Помимо этого, ежегодно по республике устанавливается по 200-300 электротрансформаторов», — рассказал Марат Жээнбеков.