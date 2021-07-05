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Общество

Помогите ребенку! На спасение Аруузат требуется еще 115 миллионов сомов

Волонтеры за семь месяцев собрали 40 процентов от нужной суммы для спасения маленькой Аруузат. Об этом 24.kg сообщили активисты.

Instagram
Фото Instagram. Аруузат

По их словам, спинальная мышечная атрофия — это не приговор, ребенок сможет вести нормальную жизнь, но для этого важно вовремя провести терапию. Укол «Золгенсма» не вылечит Аруузат, но не даст болезни прогрессировать.

«Нам нужно еще собрать 115 миллионов 756 тысяч 852 сома. Раньше этот укол делали детям до двух лет. Согласно новым исследованиям, европейскому стандарту, да и в Америке новые требования: ребенок должен весить не больше 13,5 килограмма. Аруузат сейчас весит 11,5 килограмма. Обычно родители радуются, если у их ребенка хороший аппетит, но мы сейчас радуемся, когда наша дочка отказывается от еды. Время играет против нас, ребенок растет и вес тоже, но мы любым путем получим это лекарство, даже если придется сесть на диету», — рассказала мать ребенка Жылдыз Ташматова.

Отмечается, что если 500 тысяч человек отправят по 200 сомов, то необходимая сумма соберется.

Помочь Аруузат можно перечислив любую посильную помощь на реквизиты, которые указаны ниже:

  • MBank 0707724416;
  • «О! Деньги» 0707724416;
  • «Элсом» 0707724416;
  • «ОПТИМА БАНК» — 4169 5853 4524 5996 Ташматова Жылдыз;
  • Demir bank 4215 8901 1686 3694;
  • Внешний номер счета: 1180000121948004;
  • Владелец счета: Бакай Ташматович Ташматов;
  • «KICB Элкарт» 9417018596205724;
  • Kaspi Bank: для физических лиц: номер карты 5169 4931 0759 7018 либо по номеру телефона +77022860058 (Танкиева Алтынай Манасовна);
  • «Сбербанк»: +79267232349(Эрлан Токтогулов), 4817 7602 5975 0325 ERLAN TOKTOGULOV;
  • Gofundme.com/savearuuzat;
  • PayPal Suita-jan@mail.ru;
  • Счет для Турции: 5170 4143 5521 7767 ALBINA MUNDUSPEKOVA;
  • IBAN TR09 0006 2001 4900 0006 6752 45.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199959/
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