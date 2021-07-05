Помогите ребенку! На спасение Аруузат требуется еще 115 миллионов сомов

Волонтеры за семь месяцев собрали 40 процентов от нужной суммы для спасения маленькой Аруузат. Об этом 24.kg сообщили активисты.

Фото Instagram. Аруузат

По их словам, спинальная мышечная атрофия — это не приговор, ребенок сможет вести нормальную жизнь, но для этого важно вовремя провести терапию. Укол «Золгенсма» не вылечит Аруузат, но не даст болезни прогрессировать.

«Нам нужно еще собрать 115 миллионов 756 тысяч 852 сома. Раньше этот укол делали детям до двух лет. Согласно новым исследованиям, европейскому стандарту, да и в Америке новые требования: ребенок должен весить не больше 13,5 килограмма. Аруузат сейчас весит 11,5 килограмма. Обычно родители радуются, если у их ребенка хороший аппетит, но мы сейчас радуемся, когда наша дочка отказывается от еды. Время играет против нас, ребенок растет и вес тоже, но мы любым путем получим это лекарство, даже если придется сесть на диету», — рассказала мать ребенка Жылдыз Ташматова.

Отмечается, что если 500 тысяч человек отправят по 200 сомов, то необходимая сумма соберется.

Помочь Аруузат можно перечислив любую посильную помощь на реквизиты, которые указаны ниже: