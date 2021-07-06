Повторные выборы. Чем токмакские кандидаты отличаются от столичных

11 июля повторные выборы депутатов пройдут не только в двух столицах — Бишкеке и Оше. Есть еще один город в Чуйской области, где не обошлось без скандала. Это Токмак, где на 31 место претендуют 342 кандидата.

Дата-отдел 24.kg изучил списки всех партий, которые идут на выборы в городе на севере Чуйской области, и составил типичный портрет кандидата в депутаты Токмакского горкенеша.

Местный кенеш для безработных

Токмак просто превзошел и Бишкек, и Ош по числу кандидатов, которые официально нигде не трудятся. На сегодня 61 процент кандидатов — безработные.

Отметим, что в Бишкеке этот показатель составляет 55 процентов, а в Оше — 50 процентов.

В списке «Ата Журт Кыргызстана» 91 процент кандидатов не имеет работы.

Интересно, что по сравнению с апрельскими выборами число таких кандидатов выросло на 50 человек. Меньше всего безработных в партии «Асыл Мурас-Жаштар» — 37 процентов.

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При этом шестая часть кандидатов в Токмакский городской кенеш занимается бизнесом или работает в частных компаниях. Столько же кандидатов-бюджетников, которые работают или в мэрии города и местных муниципальных службах, либо представляют сферы образования и медицины.

Женщины только по квоте

А вот в отношении соблюдения гендерной квоты Токмак оказался еще более радикальным, чем Бишкек и Ош. Здесь партии готовы пустить женщин в политику только по квотам.

Среди партий, которые бьются за мандаты в Токмаке, нет ни одной, где женщины составляют хотя бы половину списка.

Только 38 процентов кандидатов — женщины. Больше всего их среди кандидатов «Бирге-Вместе» (41 процент), меньше всего — у «Эмгека» (35 процентов). И ни одна из партий в Токмаке не доверила женщине возглавить свой список на выборах в кенеш.

Стоит отметить, что по сравнению с выборами в апреле число женщин в списках выросло на 4 процента. При этом и весной, и сейчас наименьшее и наибольшее число женщин в списках у одних и тех же партий.

Нужные зрелые депутаты

Не отличаются токмакские кандидаты от столичных по среднему возрасту. По закону депутатом местного кенеша не может стать человек младше 21 года. А вот представленность молодых кандидатов не прописана. Партии могут включать их или нет в списки по собственному усмотрению.

Но на практике взрослые не спешат давать молодым право решать вопросы местного значения.

На сегодня в списках только три кандидата, которым 21 год. А вот средний возраст будущих депутатов горкенеша Токмака, как и в Бишкеке, 38 лет. Но по сравнению с весенней избирательной кампанией кандидаты «помолодели». Ведь средний возраст стал ниже на два года.

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Совсем уж молодежных партий среди баллотирующихся в кенеш Токмака нет. Но самым юным можно считать потенциального депутата из «Патриот ынтымагы», средний возраст которого 36 лет.

Но при этом и совсем аксакалов среди кандидатов тоже не найдешь. Самым старшим претендентам на мандаты по 69 лет. Это двое кандидатов от «Эмгека» — Валерий Хегай и Ташхан Тусупбекова, а также Анна Джолдошева из «Патриот ынтымагы».

Депутаты нужны образованные

К выбору потенциальных кандидатов партии относятся серьезно. А потому обращают внимание не только на возраст, но и на наличие образования. Но в отличие от столицы число кандидатов с вузовскими корочками в Токмаке значительно ниже.

Среди кандидатов в Токмакский горкенеш высшее образование есть у 61 процента.

Больше всего претендентов с дипломами у «Эмгека» — 65 процентов, а меньше всего у «Ата Журт Кыргызстана» — 55 процентов.

При этом у двоих из девяти кандидатов в горкенеш есть только среднее образование. Проще говоря, они окончили только школу. Таких кандидатов в партии «Патриот ынтымагы» чуть больше четверти списка.

Число желающих стало больше

В Бишкеке на повторных выборах конкурс на мандаты оказался ниже, чем в апреле. В Оше остался таким же. А вот в Токмаке он, наоборот, вырос. В прошлых выборах участвовали 295 кандидатов, на повторных же на места в местном кенеше претендуют уже 342 человека.

За три месяца конкурса на депутатские кресла в кенеше Токмака число претендентов выросло с 9 до 11 человек на одно место.

Интересно, что и национальный состав кандидатов отличается от картины, которая наблюдается в столицах. Он более интернациональный.

В списках больше половины кандидатов — кыргызы. Но они занимают только 60 процентов. Тогда как в Бишкеке эта цифра составила 88, а в Оше — 80 процентов. Вторую позицию делят русские и дунгане (по 11 процентов), на третьем месте — узбеки (9 процентов).

Анализ данных показывает, что типичный кандидат в депутаты Токмакского городского кенеша ничем не отличается от своих коллег в Бишкеке и Оше. Да и на парламентских выборах прошлого года он был таким же — зрелый кыргызский мужчина с высшим образованием, но безработный.

Отличительной особенностью Токмака можно считать то, что в списках партий больше представителей различных наций, а еще нет сильного разрыва в возрасте кандидатов. Да и партии за три месяца, прошедшие с апрельского голосования, пересмотрели списки в сторону увеличения числа кандидаток. Но убережет ли их это от повторения весеннего сценария, покажут итоги голосования токмакчан.