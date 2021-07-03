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Общество

Чиновники забывают о детях, направленных в частные интернаты

Воспитанники частных детских учреждений интернатного типа находятся там в среднем от двух до пяти лет, а иногда — от семи до десяти лет. Об этом говорится в отчете ОФ «Институт детства» по результатам мониторинга деятельности частных ДУИТ.

В документе отмечается, что нахождение ребенка в закрытом учреждении негативно влияет на его развитие. У детей, проживающих в учреждениях долгое время, наблюдается задержка в развитии, эмоционально-волевых сфер, ребенок приспосабливается к жизни в условиях учреждения.

Факт нахождения в течение продолжительного времени в ДУИТ свидетельствует о халатности уполномоченных органов по защите детей, которые, направив ребенка в частное учреждение, забыли о нем.

Из отчета ОФ «Институт детства»

Как показал анализ, дети в частные учреждения попадают из разных регионов республики, биологические родители проживают в других областях. И если учесть тот факт, что в детских учреждениях запрещен интернет, не у всех детей имеются сотовые телефоны, то контакты и связи с семьями нечастые. Очевидно нарушение права ребенка на семейное окружение.

«Согласно мониторингу, фонды и учреждения занимаются вовлечением детей в религиозную деятельность, что является нарушением законодательства КР. Воспитанники изучают религиозную литературу и совершают трех- или пятикратный намаз. По законодательству КР религиозное образование предоставляется в специальных учреждениях, в других же организациях и учреждениях запрещается», — говорится в отчете.

Мониторинг проводился в 21 организации в пяти областях республики. В них выявлено 1 тысяча 115 несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 17,5 года, в том числе 296 девочек и 819 мальчиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199721/
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