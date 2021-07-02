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Общество

Нельзя общаться с другим полом, петь и танцевать детям в религиозных учреждениях

Несовершеннолетние дети и молодежь, находясь в религиозных образовательных учреждениях, фактически находятся в социальной изоляции. Об этом говорится в отчете ОФ «Институт детства» по результатам мониторинга деятельности частных детских учреждений интернатного типа (ДУИТ).

«Со слов молодежи и детей, совершающих намаз, им нельзя общаться с другим полом, петь и танцевать, участвовать в светских мероприятиях и развлечениях. Все эти факторы приводят молодежь к дальнейшему отчуждению от общества и социальных ценностей», — говорится в документе.

Члены мониторинговой группы отмечают, что воспитанники частных детских учреждений интернатного типа, учащиеся медресе, лишены своего личного пространства, возможности держать личные вещи рядом. В спальных комнатах размещаются больше 15 человек, личные вещи находятся в других помещениях.

Особо отмечается однообразность режима дня учащихся медресе, для которых не предусмотрены какие-либо развивающие занятия или курсы по профессиональной подготовке.

«Анализ расписания медресе показал, что с утра до позднего вечера учащиеся заняты изучением религиозной литературы, совершением 5-кратного намаза. В то время как научные исследования доказывают, что однообразность режима, длительные и однообразные занятия влияют на функциональную деятельность организма и с течением времени это влечет за собой утомление вследствие истощения клеток коры головного мозга», — пишут авторы документа.

Мониторинг охватил пять областей Кыргызстана: Чуйскую, Иссык-Кульскую, Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую. Члены комиссии посетили 21 частную организацию, в которых было выявлено 1 тысяча 115 несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 17,5 года. В том числе 296 девочек и 819 мальчиков.

Они являлись учащимися медресе при фондах, воспитанниками пансионов, интернатов при частных учреждениях.

У 1 тысячи 30 воспитанников имеются один или два родителя, 22 ребенка являются круглыми сиротами, имеющими опекунов, и 63 ребенка — без попечения родителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199718/
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