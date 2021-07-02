За время пандемии от COVID-19 в Кыргызстане скончались 108 медработников. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздравсоцразвития.

По его данным, на сегодня только 33 семьи погибших получили компенсацию в 1 миллион сомов.

Напомним, с 11 января 2021 года изменены порядок выплаты компенсации и ее размеры. Теперь заразившимся коронавирусом медикам выплачивается по 75 тысяч сомов, семьям умерших медработников — по 2,8 миллиона. Чтобы доказать смерть от коронавирусной инфекции, родным необходимо собрать требуемый пакет документов.

За последние сутки в КР зарегистрировано 1 тысяча 485 новых случаев коронавируса и внебольничной пневмонии, в том числе 923 — в Бишкеке.

С марта 2020 года в республике скончались 2 тысячи 19 человек.