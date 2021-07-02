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Общество

Увеличение трафика. На кыргызско-казахской границе скопились большегрузы

На кыргызско-казахской границе скопилось 119 грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 119 грузовиков.

Скопление грузового транспорта на КПП «Ак-Тилек» носит цикличный характер в связи с увеличением грузопотока и в основном наблюдается в выходные дни, а также в дни организации рынков.

Пограничная служба ГКНБ отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

Легковой автотранспорт и пассажиропоток пропускаются без ограничений.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке госграницы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199651/
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