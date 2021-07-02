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Общество

Квартирный вопрос. Экс-депутат ЖК и стройфирма судятся из-за квадратных метров

Более полутора лет продолжаются судебные разбирательства между строительной фирмой «Бабек ЛТД» и экс-депутатом парламента Арсланбеком Малиевым. Сейчас началось рассмотрение в Бишкекском городском суде. В начале заседания представитель Малиева попросил отвод двум судьям, однако коллегия ходатайство не удовлетворила и перенесла заседание.

Несколько лет назад стороны заключили договор о совместной деятельности по строительству 12-этажного дома на улице Чокморова, 164 (пересечение с бульваром Эркиндик): парламентарий предоставляет свой участок (18 соток), а фирма финансирует и строит дом. Оговорили и доли: Арсланбеку Малиеву — 30 процентов, «Бабек ЛТД» — 70 процентов.

Но после строительства стороны не смогли прийти к соглашению о разделе имущества. Экс-парламентарий потребовал дополнительно 1,5 тысячи квадратных метров (примерно еще 15 процентов). Тогда фирма обратилась в суд.

По словам представителя компании Ильгиза Насирова, 4 марта 2020 года межрайонный суд Бишкека вынес решение о разделе общедолевой собственности между фирмой и Арсланбеком Малиевым. Но последний с этим не согласился и подал апелляцию в городской суд, который оставил в силе решение первой инстанции. Бывший парламентарий обратился в Верховный суд. Но и здесь проиграл.

Однако с поражением не смирился и подал заявление в Первомайский суд о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам. «Единственный довод — представления прокуратуры Бишкека, что, возможно, есть какие-то нарушения при приемке в эксплуатацию дома. В ходе разбирательств они не подтверждены. Тем не менее суд отменил решение межрайонного суда», — отметил Ильгиз Насиров.

Теперь уже ОсОО «Бабек ЛТД» обратилось с частной жалобой в городской суд, чтобы отменить решение Первомайского.

Представитель компании отметил, что в отношении Арсланбека Малиева завели несколько досудебных дел.

«Из-за угроз, подделки документов, вымогательства со стороны экс-депутата в адрес фирмы ГСБЭП в 2019 году зарегистрировало досудебное производство по статье «Принуждение к совершению сделки», так как Арсланбек Малиев вымогал дополнительные площади в доме. В ходе следственных действий выявились факты мошенничества в особо крупном размере с его стороны — он незаконно распорядился общим имуществом, реализовывав его гражданам на сумму $1,247 миллиона. Кроме того, не дожидаясь ввода в эксплуатацию здания, сдал в аренду площади первого этажа, принадлежащие фирме. На данный момент юрлица ими пользуются», — отметил он.

Представитель фирмы добавил, что им неизвестно, на какой стадии сейчас находятся дела. «Сначала они находились в ГСБЭП, потом их передали в ГСУ МВД, потом в ГСУ ГКНБ, затем по неизвестной нам причине вновь вернули в ГСУ МВД», — отметил представитель фирмы.

Арсланбек Малиев отметил, что не хотел бы комментировать процесс, чтобы не оказывать на него влияние.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199592/
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