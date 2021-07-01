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Общество

COVID-19. Бишкекчанам напоминать о ношении масок будут троллейбусы и автобусы

Бишкекчанам будут напоминать о ношении масок и на остановках. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, помогут в этом троллейбусы и автобусы — на них разместили соответствующие плакаты.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Напоминать о ношении масок будут троллейбусы и автобусы

В мэрии убедительно просят горожан при поездке в общественном транспорте соблюдать все меры предосторожности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования: носить маски, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки.

«В городе много бессимптомных носителей инфекции, которые, сами того не подозревая, заражают окружающих. Будьте ответственны, берегите себя и своих близких», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199555/
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