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Общество

Минсельхоз планирует развивать в Кыргызстане сертификацию международного уровня

Министерство сельского хозяйства планирует развивать в Кыргызстане сертификацию международного уровня. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента органического сельского хозяйства Бактыгул Аскералиева.

Для этого разработано положение, по которому органы, выдающие сертификаты на экспорт вне стран ЕАЭС, получат ряд привилегий. Сегодня фермеры вынуждены выезжать ради сертификации за рубеж и платить около $10 тысяч.

«Фермерам не нужно будет ездить в другую страну, чтобы получить сертификат, инспекторы будут местные. Если откроются филиалы, в любом случае они будут нанимать на работу местных экспертов, тем самым наши специалисты обучатся процессу сертификации и сами смогут открыть компании по выдаче сертификатов. Затем согласуем с Евросоюзом органические стандарты, и в случае их принятия кыргызская продукция будет считаться полностью органической», — сообщила она.

Отметим, органическое сельское хозяйство — это метод ведения хозяйства с минимизацией использования синтетических удобрений и пестицидов. Для увеличения урожайности, борьбы с вредителями и сорняками в нем применяется эффект севооборотов, органических удобрений, различных методов обработки почвы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199395/
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