Антисанитария. В психоневрологическом стационаре в Кадамджае выявили нарушения

В психоневрологическом стационаре в Кадамджае выявили многочисленные нарушения — продукты лежат на полу, санитарная книжка повара просрочена, посудомойщица не знает правил мытья посуды. Об этом сообщили в Бюро коммуникаций TAGS.

По его данным, сотрудники регионального представительства Наццентра по предупреждению пыток по Баткенской области обнаружили это, устроив внезапную проверку в Кадамджайском психоневрологическом социальном учреждении при Минздравсоцразвития.

Продукты в столовой лежат на полу, но по санитарным нормам должны быть на специальной полке или на высоте 10 сантиметров от пола. Сухой чай на складе хранится в полиэтиленовом мешке из-под муки вместо бумажного контейнера или пакета. Из-за нарушения условий хранения продукция впитывает в себя влагу, что приводит к ухудшению ее качества.

«Провода кухонного оборудования износились и обвисли, не соблюдаются правила пожарной безопасности, что ставит под угрозу здоровье и жизнь работников кухни, где из-за испарений наблюдается постоянная влажность. Помещение в плохом санитарном состоянии, влажная уборка не проводится, двери покрыты пылью», — отмечают в региональном представительстве НЦПП.

Импортное мясо, фрукты, овощи ввозятся на склад без сертификатов соответствия и ветеринарного контроля. Овощи (морковь, картофель и лук) хранятся в антисанитарных условиях.

При осмотре на складе не оказалось рыбы, колбасы, сыра, масла, печенья, конфет и сгущенного молока.

Проверка также показала, что постояльцы учреждения недоедают. Несмотря на то что в документах четко прописано, что каждому пациенту выдается по 500 граммов супа, на деле обвес составляет 100-120 граммов с каждой тарелки. В среднем на 212 человек было приготовлено на 20 килограммов еды меньше.