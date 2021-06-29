Фильм кыргызского режиссера выиграл Гран-при фестиваля в Лондоне

Фильм «Мунабия» кыргызского режиссера Таалайбека Кулмендеева выиграл Гран-при фестиваля Eurasian Creative Guild, завершившегося накануне в Лондоне. Об этом сообщил в соцсетях режиссер картины.

«Пришла приятная новость из Лондона», — написал он.

«Мунабия» — история любви кыргызских Ромео и Джульетты, хотя герои не юные возлюбленные, а люди в возрасте. Одноименная новелла Казата Акматова награждена литературной общественностью Кыргызстана в конце 1970-х годов как «Лучшее произведение года».

24 июня писателю Казату Акматову установили мемориальную доску в Лондоне в честь празднования 80-летия. Он стал первым тюркоязычным писателем, удостоенным собственного мемориала в Великобритании.

Фестивал ECG Film представляет собой уникальную площадку и возможность для авторов и режиссеров рассказать о своем творчестве, познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом, найти единомышленников для реализации совместных проектов. В 2021 году он собрал 60 фильмов из 17 стран мира.