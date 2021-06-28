Интернет от Илона Маска. Кыргызстан посетили представители SpaceX

В минувшие выходные состоялся визит команды космической компании SpaceX в Кыргызстан в рамках проекта глобальной широкополосной связи Starlink. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча заместителя председателя кабмина-министра цифрового развития КР Дастана Догоева со старшим менеджером Starlink Market Access Брайаном Шеписом. Обсуждены основные направления и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества и обмен мнениями по комплексу вопросов развития цифровой инфраструктуры. Коснулись стороны и вопроса обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в труднодоступных местах, социальных объектов и школ в отдаленных регионах страны, а также уязвимых слоев населения.

«Кроме того, рассмотрены процедурные вопросы по открытию представительства компании Starlink в Кыргызстане для продвижения инновационных цифровых проектов. По итогам встречи компанией SpaceX запрошена дополнительная информация по перечню технических требований и достигнута договоренность о развитии дальнейшего плодотворного сотрудничества в рамках глобального проекта Starlink», — говорится в сообщении.

Программа Starlink направлена на улучшение и расширение интернет-связи по всему земному шару. SpaceX планирует в рамках проекта запустить более 11 тысяч спутников для создания глобальной интернет-сети. Развертываемая сеть позволит обеспечить все население планеты Земля доступным и быстрым спутниковым интернетом. Скорость доступа в 1 гигабайт в секунду соответствует стандартам 5G. Инвестиции в программу Starlink оценивают в $10 миллиардов. Руководителем компании SpaceX является Илон Маск.