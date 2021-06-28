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Общество

Пострадавших в конфликте баткенцев приравняют к героям апрельской революции

Для членов семей погибших и пострадавших граждан во время конфликта на границе в Баткенской области предлагается установить дополнительные социальные гарантии. Соответствующий законопроект на общественное обсуждение вынесло Министерство здравоохранения и социального развития.

Как отмечается в справке-обосновании, ведомство предлагает расширить категорию лиц, на которую распространяется действие Закона «О социальной защите членов семей погибших и пострадавших лиц в результате событий, произошедших в апреле-июне 2010 года».

В случае одобрения документа, в частности детям (до достижения ими возраста 18 лет), родителям (отцу, матери) погибших (по достижении пенсионного возраста, если погибший был единственным ребенком, — пожизненно), а также пострадавшим, признанным лицами с ограниченными возможностями здоровья, установить дополнительное ежемесячное социальное пособие в размере 37 расчетных показателей (3 тысячи 700 сомов).

В ведомстве отметили, что во время событий погибли 36 человек, пострадали 168. По данным территориальных подразделений министерства, у 44 детей погибли родители, у одной семьи — единственный ребенок. «Прогнозное количество пострадавших, которым может быть установлена инвалидность, — 30 человек», — отмечается в документе.

Однако средства на предоставление предлагаемого дополнительного ежемесячного социального пособия в республиканском бюджете на 2021 год не предусмотрены. Поэтому ведомство предлагает ввести закон в действие с 1 января 2022 года. На его реализацию потребуется дополнительно 3 миллиона 363,3 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199105/
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