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Общество

Последние дни полива. Фермеры Чуйской области подсчитывают убытки

Фермеры Аламединского и Иссык-Атинского районов Чуйской области остались без урожая. Об этом 24.kg сообщила директор Ассоциации водопользователей Аламединского района Минара Асанова.

По ее словам, фермеры с 1 июня не могут произвести полив своих угодий.

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«Клубника, малина уже пропали. Ячмень, кукуруза, клевер сгорели. Остается только подсчитывать убытки. Сейчас пытаемся спасти виноград на 14 гектарах земли. Воду дают ближе к обеду на три часа. Пока вода доходит до участка, время заканчивается, и поток останавливают. Поэтому в течение месяца поливаем один и тот же участок. Остальные ждут очереди», — говорит Минара Асанова.

По ее словам, в их районе через южный БЧК необходимо поливать 545 гектаров сельхозугодий.

«В канале есть вода, но мало. Надо обеспечить всем равномерно и своевременно. Через десять дней вода будет уже никому не нужна. Надо поливать сейчас, сегодня. Но власти не дают нам вразумительного ответа», — заявила Минара Асанова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198969/
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