Последние дни полива. Фермеры Чуйской области подсчитывают убытки

Фермеры Аламединского и Иссык-Атинского районов Чуйской области остались без урожая. Об этом 24.kg сообщила директор Ассоциации водопользователей Аламединского района Минара Асанова.
По ее словам, фермеры с 1 июня не могут произвести полив своих угодий.
По ее словам, в их районе через южный БЧК необходимо поливать 545 гектаров сельхозугодий.
«В канале есть вода, но мало. Надо обеспечить всем равномерно и своевременно. Через десять дней вода будет уже никому не нужна. Надо поливать сейчас, сегодня. Но власти не дают нам вразумительного ответа», — заявила Минара Асанова.