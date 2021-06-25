Ученые оценят уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у кыргызстанцев. Об этом на пресс-конференции сообщил директор научно-производственного объединения «Профилактическая медицина» Министерства здравоохранения и социального развития КР профессор Омор Касымов.

По его словам, в исследовании примут участие специалисты из Санкт-Петербурга и Кыргызстана.

В связи с этим кыргызстанцев с 28 июня по 2 июля приглашают на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

Запись на тестирование производится только в электронном виде на сайте.

«Каждый желающий принять участие в тестировании самостоятельно или с помощью своего представителя (для детей и лиц, не имеющих доступ в интернет) заполняет и отправляет анкету, отмечая свое согласие на обработку персональных данных. На сайтах для сбора анкет организуется условно защищенный канал для работы с персональной информацией. Если претендент соответствует критериям отбора, ему на электронный адрес пришлют приглашение сдать кровь на анализ. В сообщении будут указаны дата и время», — рассказал профессор Омор Касымов.

Отмечается, что методика определения IgG-антител к вирусу SARS-CoV-2 в исследовании использует ИФА-тест-системы производства России. Анализ проведут как по популяции региона в целом, так и в разных подгруппах: по возрасту, полу, социальному статусу и профессии.

Критерием исключения являются лица, находящиеся на стационарном или амбулаторном лечении, с диагнозом COVID-19. Исключается также часть лиц из большого числа заявленных волонтеров (не более 30 человек), объединенных единым коллективом (одно предприятие, одно образовательное или медицинское учреждение).