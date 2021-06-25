В инфекционной больнице в Бишкеке появились места для зараженных COVID-19

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 130 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 25 июня:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 7;

Городская клиническая больница № 1 — 6;

Национальный центр кардиологии и терапии — 13;

Чуйская областная объединенная больница — 52;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 5;

Национальный центр онкологии и гематологии — 4;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 2;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 3;

Республиканский центр наркологии — 38.