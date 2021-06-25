В инфекционной больнице в Бишкеке появились места для зараженных COVID-19

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 130 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 25 июня:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 7;
- Городская клиническая больница № 1 — 6;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 13;
- Чуйская областная объединенная больница — 52;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 5;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 4;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 2;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 3;
- Республиканский центр наркологии — 38.
Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 118 тысяч 981 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.