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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В Лейлеке дружинники задержали группу женщин из Таджикистана

В Лейлекском районе Баткенской области дружинники задержали граждан Таджикистана. Они незаконно пересекли границу КР. Об этом 24.kg сообщили представители народной дружины.

По их словам, несколько женщин из Таджикистана незаконно пересекли границу и работали на полях Кулундинского айыльного округа.

«Мы их задержали в селе Ак-Арык. Их привез гражданин Кыргызстана на своем «Портере». Таджикские женщины каждый год подрабатывают на полях кыргызских сел. Но в этом году после весенних событий кыргызско-таджикская граница полностью закрыта. Таджикистан задерживает каждого кыргызстанца, если даже он случайно пересек границу на описанном участке. А наша милиция закрывает глаза», — сказали представители народной дружины.

В УВД Баткена сообщили, что информация проверяется.

Отметим, кыргызско-таджикская граница закрыта с 24 мая, приостановлены даже авиарейсы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198768/
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