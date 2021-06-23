18:45
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. Пользователи соцсетей жалуются на онлайн-запись

Пользователи соцсетей жалуются на систему электронной записи на вакцинацию от коронавируса.

По их словам, записаться можно, но народу в живой очереди столько, что не пропускают с электронным талоном, кричат, ругаются.

«Цифровизация чисто для имитации», «Эти живые очереди — настоящие рассадники инфекции», «Вчера записался, сегодня пришел в поликлинику, а для таких, как я, вакцины, оказывается, нет», — пишут кыргызстанцы.

Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова пояснила 24.kg, что электронную запись на вакцинацию пилотировали только в некоторых центрах семейной медицины города Бишкека с целью снизить очереди.

«Но сейчас поступившие вакцины делаем только приоритетным группам — лицам старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и медработникам. И то не везде делаем, охват — Бишкек, Чуй, Иссык-Куль, Ош и Джалал-Абад. Остальным желающим нужно подождать, пока поступят большие партии Sinopharm или QazVaq», — сказала она.

Гульбара Ишенапысова добавила, что для записавшихся онлайн медики стараются делать прививки в отдельном кабинете.

Отметим, что после обеда очередей за вакциной обычно нет. Скученность наблюдается в первой половине дня.

Сообщение о том, что на вакцинацию можно записаться онлайн, в соцсетях разместила столичная мэрия, но не уточнив, кто может получить прививку. Из-за этого у многих и возникли вопросы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198668/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
«Спутник V», QazVaq, Sinopharm, AstraZeneca: будете прививаться? Опрос
Казахстан выделил Кыргызстану вакцину против коронавируса QazVac
Третья волна COVID-19. Хорватия предоставит Кыргызстану вакцину
«Спутник V». Где можно привиться в Бишкеке
Третья волна COVID-19. Бишкеку выделят 25 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В Кыргызстан доставлено 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V»
Жизнь начинается заново. В Сети набирает популярность ролик о вакцине во Франции
COVID-19. Звезды шоу-бизнеса просят лидеров G7 поделиться вакцинами с другими
В США могут испортиться миллионы доз вакцины от COVID-19. Истекает срок годности
Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов
Популярные новости
COVID-19. Как лечиться в&nbsp;домашних условиях, чтобы не&nbsp;нанести вред здоровью COVID-19. Как лечиться в домашних условиях, чтобы не нанести вред здоровью
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на&nbsp;продукты Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование Бывшему президенту Атамбаеву срочно требуется медицинское обследование
Названа причина роста цен на&nbsp;морковь Названа причина роста цен на морковь
Бизнес
Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по&nbsp;мини-футболу &laquo;FUT-Лига&raquo; Сборная MegaCom стала серебряным призером турнира по мини-футболу «FUT-Лига»
Акция! Купи любой смартфон в&nbsp;MegaStore и&nbsp;получи серебряный номер в&nbsp;подарок Акция! Купи любой смартфон в MegaStore и получи серебряный номер в подарок
Как воспользоваться услугами компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; удаленно Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
23 июня, среда
18:30
24 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет 24 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
17 человек на катамаранах унесло в открытое озеро. Их спас сотрудник аэропорта
18:14
Начал задыхаться. В Бишкеке сотрудники УПСМ довезли ребенка до больницы
18:07
Вакцинация от COVID-19. Пользователи соцсетей жалуются на онлайн-запись
18:01
Программа партии «Ишеним» по развитию Бишкека