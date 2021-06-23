Вакцинация от COVID-19. Пользователи соцсетей жалуются на онлайн-запись

Пользователи соцсетей жалуются на систему электронной записи на вакцинацию от коронавируса.

По их словам, записаться можно, но народу в живой очереди столько, что не пропускают с электронным талоном, кричат, ругаются.

«Цифровизация чисто для имитации», «Эти живые очереди — настоящие рассадники инфекции», «Вчера записался, сегодня пришел в поликлинику, а для таких, как я, вакцины, оказывается, нет», — пишут кыргызстанцы.

Руководитель Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова пояснила 24.kg, что электронную запись на вакцинацию пилотировали только в некоторых центрах семейной медицины города Бишкека с целью снизить очереди.

«Но сейчас поступившие вакцины делаем только приоритетным группам — лицам старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и медработникам. И то не везде делаем, охват — Бишкек, Чуй, Иссык-Куль, Ош и Джалал-Абад. Остальным желающим нужно подождать, пока поступят большие партии Sinopharm или QazVaq», — сказала она.

Гульбара Ишенапысова добавила, что для записавшихся онлайн медики стараются делать прививки в отдельном кабинете.

Отметим, что после обеда очередей за вакциной обычно нет. Скученность наблюдается в первой половине дня.



Сообщение о том, что на вакцинацию можно записаться онлайн, в соцсетях разместила столичная мэрия, но не уточнив, кто может получить прививку. Из-за этого у многих и возникли вопросы.