Боорсоки, пироги. Мэрия Оша решила накрыть праздничный стол за счет бюджета

Мэрия Оша хотела потратить на торжественное мероприятие в честь открытия инновационного центра для молодежи 312 тысяч сомов. На эти деньги она планировала накрыть праздничный стол, для чего объявила тендер на покупку самс, боорсоков, пирогов и пирожных. Об этом пишет Factcheck.kg.

По данным издания, победителем стала компания, предложившая самую низкую цену — 180 тысяч сомов, из которых 100 тысяч предусмотрены на закупку боорсоков. Несмотря на то что и тендер, и мероприятие успешно состоялись, о боорсоках ничего неизвестно.

Всего в тендере участвовало четыре компании:

«Снайпер-ЛЮКС» — 281 тысяча 320 сомов;

«Спецсервис» — 275 тысяч 420 сомов;

«Бай-Дос Альянс» — 271 тысяча 910 сомов;

«Эр-Ас-компани» — 180 тысяч 265 сомов.

Победителем признано ОсОО «Эр-Ас-компани», предложившее самую низкую цену. Согласно данным портала osoo.kg, деятельность фирмы — строительство жилых и нежилых помещений. Учредителем числится Таштанов Боронбек Кочкорович.

Конкурс подытожили 31 мая, победителю нужно было в течение трех рабочих дней выполнить все работы. 4 июня состоялось торжественное открытие инновационного центра. На приобретение боорсоков муниципалитет южной столицы изначально планировал потратить 180 тысяч сомов, а компания, победившая в тендере, обязалась доставить их на сумму 100 тысяч.

Однако участники мероприятия сообщили, что боорсоков на столе не было.

Председатель комитета по делам молодежи мэрии Оша Иззатбек Берхмаматов отметил, что на кофе-брейк предусмотрели небольшие деньги, а сумма, указанная в тендере, — это техническая ошибка. Он добавил, что тендер будет аннулирован.

«Мы объявляли тендер на 35 тысяч сомов. Но на портале по ошибке было указано 350 тысяч. Там нули, запятые лишние. Мы еще не перевели деньги компании-победителю. Теперь аннулируем этот тендер и проведем заново», — сказал Иззатбек Берхмаматов.

Отмечается, что при проведении тендера муниципалитет нарушил пункт 4 статьи 10, а также пункты 1 и 4 статьи 21 Закона «О государственных закупках».