В Кыргызстане подвели итоги ОРТ и тестирования «Алтын тамга». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По предварительным данным, 58 участников ОРТ набрали максимально высокие баллы.

Лучший результат (232 балла) показал Жайдар Нургазиев из Каракола, на втором месте (231 балл) — Алия Сарыгулова из Бишкека, на третьем (230 баллов) — Сымбат Касымбекова из Таласского района.

В ведомстве отметили, что окончательные итоги Общереспубликанского тестирования школьников будут сформированы после проведения III этапа тестирования, запланированного на 22-23 июня.

Тестирование для обладателей аттестата с отличием «Алтын тамга» прошло в цифровом формате — на планшетах в онлайн-режиме. Его внедрили в прошлом учебном году. «Оно показало преимущества процедуры оценивания онлайн: открытость, прозрачность и доступность», — сказали в министерстве.

Тестирование проведено по четырем обязательным учебным дисциплинам: математика, родной язык и литература (кыргызский язык и кыргызская литература, русский язык и русская литература, узбекский язык и узбекская литература), история Кыргызстана и химия.

В тестировании приняли участие 1 тысяча 394 выпускника, подтвердили аттестат с отличием 511.

«Получение аттестата с отличием остается важным стимулом обучения в школе. Стремление быть первым, лучшим закладывается в детстве, а это формирует амбиции, которые помогают добиться успеха во взрослой жизни», — добавили в МОиН.