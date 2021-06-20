Отпуск на Иссык-Куле. Семь советов иностранцам по безопасности

В Кыргызстане начинается летний туристический сезон. Большая часть иностранных гостей поедет отдыхать на Иссык-Куль. Отдых и веселье может омрачить неприятная ситуация — украли деньги, вещи, документы, напали хулиганы...

Туристическая милиция обещает обеспечить безопасность каждого отдыхающего. Но что делать, если вас ограбили, должен ли иностранец идти в милицию, позвонив предварительно в консульство? На эти и другие вопросы 24.kg ответили в УВД Иссык-Кульской области.

1 Примите меры заранее Чтобы обезопасить себя во время отдыха, перед тем, как приехать в чужую страну, проверьте все документы (виза, паспорт, страховка (если есть), билеты. Они должны быть в порядке и с достаточным сроком действия. Запишите телефоны и адрес представительства турагентства в Кыргызстане — оно обязано оказывать вам содействие во время отдыха. Особенно это касается вопросов размещения, условий пребывания, уровня услуг и питания. Принимайте меры предосторожности, следите за личными вещами. Желательно не носить с собой документы и крупные суммы денег, оставьте их в гостинице. Храните часть суммы на банковской карте. При этом перед поездкой уточните, можно ли будет расплачиваться этой картой в КР. Хорошо, если в отеле, где вы проживаете, есть сейф или камера хранения. Сделайте электронную копию важных документов, они понадобятся в случае, если вы потеряете оригинал.

2 Украли деньги и документы. Куда обращаться? Иностранному гражданину с любого мобильного телефона нужно набрать короткие номера 102 или 112 либо +996705009102 и сообщить о произошедшем. Милиция Иссык-Кульской области моментально отреагирует на сообщение. Номер 112 — это единый номер экстренных оперативных служб. Он предназначен для оказания помощи гражданам при угрозе жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. На базе туристической милиции УВД Иссык-Кульской области действует call-центр, где иностранный турист или отдыхающий, позвонив на номер +996705009102, может получить на английском или русском языке всю необходимую информацию.

3 Как общаться с милиционерами, если не знаешь кыргызского языка? Иностранным туристам обязаны предоставить переводчика, если они окажутся в милиции. При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, переводчиком должен быть человек, не заинтересованный в уголовном процессе. Кроме того, он должен владеть языком, на котором разговаривает турист и на котором ведется следствие. Помимо этого, он должен иметь опыт перевода письменных документов.

4 Нужен ли сотрудник посольства или консульства? Для подачи заявления в милицию о краже, ограблении или любом другом преступлении иностранцу необязательно присутствие сотрудника посольства или консульства своей страны. Но дипломаты могут участвовать в процессе, если иностранный турист является потерпевшим или свидетелем, как законные представители интересов граждан своей страны.

5 Если милиция бездействует Если в отношении иностранного гражданина совершено преступление и сотрудники милиции отказываются проводить расследование или тянут с расследованием, человекимеет право обжаловать действия или бездействие правоохранителей в суде. Кроме того, заявитель может обратиться в службу внутренних расследований на номер +996704999918 или в дежурную часть МВД КР: +996312662331. На действия или бездействие сотрудников милиции можно пожаловаться в прокуратуру по телефону доверия +996312542818.

6 Вернут ли потерянные вещи владельцу? Если правонарушитель установлен и у него изъяты вещи потерпевшего, они будут возвращены владельцу. В любом случае факт кражи будет зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. По факту милиция будет проводить расследование.