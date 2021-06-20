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Общество
Сюжет: Полезные советы

Отпуск на Иссык-Куле. Семь советов иностранцам по безопасности

В Кыргызстане начинается летний туристический сезон. Большая часть иностранных гостей поедет отдыхать на Иссык-Куль. Отдых и веселье может омрачить неприятная ситуация — украли деньги, вещи, документы, напали хулиганы...

Туристическая милиция обещает обеспечить безопасность каждого отдыхающего. Но что делать, если вас ограбили, должен ли иностранец идти в милицию, позвонив предварительно в консульство? На эти и другие вопросы 24.kg ответили в УВД Иссык-Кульской области.

1

Примите меры заранее

Чтобы обезопасить себя во время отдыха, перед тем, как приехать в чужую страну, проверьте все документы (виза, паспорт, страховка (если есть), билеты. Они должны быть в порядке и с достаточным сроком действия. Запишите телефоны и адрес представительства турагентства в Кыргызстане — оно обязано оказывать вам содействие во время отдыха. Особенно это касается вопросов размещения, условий пребывания, уровня услуг и питания. Принимайте меры предосторожности, следите за личными вещами.

Желательно не носить с собой документы и крупные суммы денег, оставьте их в гостинице. Храните часть суммы на банковской карте. При этом перед поездкой уточните, можно ли будет расплачиваться этой картой в КР. Хорошо, если в отеле, где вы проживаете, есть сейф или камера хранения. Сделайте электронную копию важных документов, они понадобятся в случае, если вы потеряете оригинал.

2

Украли деньги и документы. Куда обращаться?

Иностранному гражданину с любого мобильного телефона нужно набрать короткие номера 102 или 112 либо +996705009102 и сообщить о произошедшем. Милиция Иссык-Кульской области моментально отреагирует на сообщение.

Номер 112 — это единый номер экстренных оперативных служб. Он предназначен для оказания помощи гражданам при угрозе жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

На базе туристической милиции УВД Иссык-Кульской области действует call-центр, где иностранный турист или отдыхающий, позвонив на номер +996705009102, может получить на английском или русском языке всю необходимую информацию.

3

Как общаться с милиционерами, если не знаешь кыргызского языка?

Иностранным туристам обязаны предоставить переводчика, если они окажутся в милиции. При этом, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, переводчиком должен быть человек, не заинтересованный в уголовном процессе. Кроме того, он должен владеть языком, на котором разговаривает турист и на котором ведется следствие. Помимо этого, он должен иметь опыт перевода письменных документов.

4

Нужен ли сотрудник посольства или консульства?

Для подачи заявления в милицию о краже, ограблении или любом другом преступлении иностранцу необязательно присутствие сотрудника посольства или консульства своей страны.

Но дипломаты могут участвовать в процессе, если иностранный турист является потерпевшим или свидетелем, как законные представители интересов граждан своей страны.

5

Если милиция бездействует

Если в отношении иностранного гражданина совершено преступление и сотрудники милиции отказываются проводить расследование или тянут с расследованием, человекимеет право обжаловать действия или бездействие правоохранителей в суде. Кроме того, заявитель может обратиться в службу внутренних расследований на номер +996704999918 или в дежурную часть МВД КР: +996312662331.

На действия или бездействие сотрудников милиции можно пожаловаться в прокуратуру по телефону доверия +996312542818.

6

Вернут ли потерянные вещи владельцу?

Если правонарушитель установлен и у него изъяты вещи потерпевшего, они будут возвращены владельцу. В любом случае факт кражи будет зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. По факту милиция будет проводить расследование.

7

Если проблемы с визой

Вас не имеют права выдворять из страны, если срок визы в Кыргызстан истекает за несколько дней до окончания тура. Имеют ли право милиционеры требовать, чтобы я выехал из страны? Нет, не имеет право. До того момента, когда срок визы еще не истек, даже если до этой даты есть еще несколько дней, от вас не имеют права требовать выезда из страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198208/
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