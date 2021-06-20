Стала ощущать дискомфорт в Бишкеке. Как кыргызстанка нашла себя в Берлине

Двадцатидевятилетняя кыргызстанка Светлана Ковалева уже третий год живет и работает в Берлине. Девушка работает в рекламном отделе одной из популярных мировых социальных сетей. Однако афишировать ее название не стала из-за политики конфиденциальности компании.

В интервью 24.kg Светлана рассказала, почему решила уехать из Кыргызстана в Германию и что нужно знать соотечественникам, решившим иммигрировать в Европу.

Фото Светланы Ковалевой. В Берлине

— В какой момент вы решились переехать и почему?

— Всегда знала, что буду жить где-то за границей. В последние годы стала ощущать себя в Бишкеке не как дома. Очень люблю этот город, но с трудом его понимаю. Например, мне сложно найти хорошую еду, потому что я вегетарианка, тяжело пережить лето — не переношу жару, не могу без активной культурной жизни, так как изучаю историю искусства.

Не понимаю большинство моих подруг, которые искренне верят в какое-то навязанное предназначение женщины, и так далее. В совокупности все это дает ощущение дискомфорта. В Берлине в этом плане проще и удобнее.

— Значит, вам легко далось решение уехать. Кто-то остался у вас в Кыргызстане? Отговаривали ли они вас от поездки?

— В Бишкеке у меня остались родители, друзья и близкие. Никто меня не отговаривал, все знали, что давно мечтаю уехать в Европу.

— Как началась ваша карьера вдали от дома?

— Поначалу работала как фрилансер — танцовщицей, преподавателем танцев и йоги. Конечно, не самый прекрасный вариант. Потому что этого маловато, чтобы выжить здесь. Поэтому параллельно искала работу, отправляла резюме, куда только возможно. Лишь через десять месяцев нашла хороший вариант в рекламном отделе социальной сети по контракту, до сих пор работаю там. К сожалению, озвучить название не могу, такова политика конфиденциальности.

На тот момент немецким языком владела плохо. Учила его в Бишкеке перед отъездом и думала, что неплохо освоила. Однако когда прилетела сюда, оказалось, что ошиблась. До сих пор учу. Хорошо говорю по-английски, это меня и спасало первое время. В Берлине английский знают практически все, как бы это ни было странно.

— Как вы нашли жилье? Дорого по сравнению с Кыргызстаном жить в Германии?

— Жилье нашла заранее, перед отъездом. Цены на квартиры здесь разные, от 500 евро до бесконечности. Продукты поначалу казались дорогими по сравнению с Бишкеком, а потом привыкла. Жить на полную катушку, конечно же, не получалось. Работая танцовщицей и учителем йоги, не разбогатеешь. Но как только получила работу по контракту, жизнь значительно улучшилась. Сейчас на цены и не смотрю. Могу позволить себе отдыхать и путешествовать.

Главное — перетерпеть первое время. В моем случае это было десять месяцев. Потом нашла работу и зажила, ни в чем себе не отказывая. Светлана Ковалева

— С какими проблемами вы столкнулись за рубежом?

— Самая главная проблема, с которой столкнулась, — язык. Не всегда понимаешь, что происходит вокруг, что говорят. Особенно сейчас, с пандемией коронавируса все ходят в масках. Собеседников через них практически не слышно, постоянно переспрашиваешь, что тебе хотят сказать. Каждый день сталкиваюсь с чем-то новым, что меня удивляет, но глобальных проблем у меня не было.

Фото из личного архива. На Иссык-Куле

— Много ли молодых парней и девушек из Кыргызстана? Им не трудно за границей?

— Соотечественников встретила здесь не много. Есть несколько моих знакомых и столько же их приятелей. Им за границей не трудно. Считаю, что если ты целеустремленный, то все получится. Друзья тоже устроились на хорошую работу, в совершенстве владеют английским.

Однако уверена, что есть и другие кыргызстанцы, у которых есть трудности, но именно среди моего круга таких еще не встречала.

— Чего вам не хватает за рубежом?

— Ощущения, что я дома, когда спокойно, всех понимаешь. Когда можно зайти в любимый бар, встретить кучу друзей, пообщаться. Вот такого здесь, к сожалению, не чувствуешь. Всегда есть какое-то напряжение: вдруг я что-то делаю не так, вдруг что-то не понимаю, а если что-то случится, нужно объяснить понятливо, а вдруг у меня не получится. Постоянно терзают разные вопросы.

По классике не хватает горячих тандырных лепешек, кыргызских напитков, очень люблю максым. Светлана Ковалева

— Скучаете по Кыргызстану? Следите за событиями на родине?

— Конечно, скучаю. Два года не видела никого. Но недавно съездила в Кыргызстан — очень соскучилась по семье, друзьям, по улочкам из воспоминаний, хотелось по ним пройтись, со всеми увидеться. За событиями на родине слежу, но не так внимательно, как до отъезда. Раньше была подписана на многие отечественные СМИ, знала все, что происходит, сейчас отписалась. Но периодически почитываю паблики. Принимаю также активное участие в выборах, хожу в посольство Кыргызстана в Германии.

Фото из личного архива. Светлана Ковалева

— Что нужно знать кыргызстанцу, если он решил иммигрировать в Европу?

— Нужно обязательно понимать, что здесь абсолютно другой менталитет, ритм жизни, понимание и мировосприятие. Нужно подстроиться. Потому что знаю нескольких человек, которые не хотят приспосабливаться, желают жить по-своему. Но здесь это вызывает недопонимания, некие конфликты. Поэтому нужно несколько раз подумать перед отъездом, насколько тебе близко такое мышление и менталитет.

Если здесь говорят, что по воскресеньям нельзя шуметь, значит, действительно нельзя. Если ты должен выбрасывать мусор в определенных зонах, значит, так и нужно. Это все не на словах, а на деле. Если не следовать правилам, могут возникнуть проблемы.

Язык тоже очень важен. Одним английским обойтись можно, но это непросто. Следует также не забывать, что придется жить вдали от родных. Сначала ты думаешь, что это легко, но потом понимаешь, что ошибался. Если кто-то собирается в Германию, пишите или звоните, буду рада помочь.