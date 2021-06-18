Детям, чьи семьи пострадали в Баткене, проводят бесплатные операции на сердце

Хирурги из Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов совместно с медицинской компанией «Бости Кейджи» проводят бесплатные операции на сердце детям, семьи которых пострадали в ходе приграничного конфликта в Баткенской области.

Операции будут проводиться до 19 июня на базе Центра общеврачебной практики Лейлекского района в городе Исфане.

Уже прооперированы два ребенка, у которых обнаружены врожденные пороки сердца, дефект межжелудочковой перегородки, высокая легочная гипертензия.

«Наши специалисты провели операции по закрытию дефекта межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения. Операции проведены успешно, состояние прооперированных детей удовлетворительное, и они уже переведены в палату. Хотим отметить, что впервые в условиях районной больницы были проведены операции маленьким детям весом 12-14 килограммов», — сообщили в НИИХСиТО.

Специалисты планируют проведение еще четырех операций.

Кроме того, пострадавшим жителям сотрудники НИИХСиТО в течение месяца оказывают бесплатную консультативно-диагностическую помощь. Это уже двенадцатая по счету командировка специалистов института в Баткенскую область с 2016 года.

В рамках проекта «Мобильная кардиохирургия» специалисты НИИХСиТО готовы на постоянной основе оказывать квалифицированную помощь жителям Баткена и всего Кыргызстана.