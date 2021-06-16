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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке вводят ограничения

В Бишкеке вводят ограничения из-за высокой заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, решение принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

«Члены комиссии обсудили эпидемиологическую ситуацию и принимаемые меры по предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Бишкеке», — отметили в мэрии.

Принято решение с 17 июня ограничить режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23.00 до 07.00.

В мэрии отметили, что режим предоставления услуг по доставке еды и реализации на вынос до улучшения эпидемиологической ситуации не меняется.

Главам районов, Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, Санитарно-экологической инспекции, Управлению городского транспорта поручено на регулярной основе проводить совместные рейдовые мероприятия по соблюдению субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197921/
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