И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов наградил горожанина, спасшего девочку. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, градоначальник вручил почетную грамоту мэрии Залкарбеку Сулайманову, а также поблагодарил за проявленную храбрость и активную гражданскую позицию.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. И. о. мэра наградил горожанина, спасшего тонущую девочку

В мэрии напомнили, что происшествие случилось 10 июня в микрорайоне «Аламедин-1». Тогда прохожий мужчина спас девочку, тонувшую в быстротоке канала.

Отметим, ранее Академия МВД сообщила, что в спасении тонущей девочки приняли участие курсанты академии Бекбол Молдосанов, Марсель Тынчтык уулу, Байсейит Акматов и сотрудник учебного учреждения прапорщик милиции Мелис Осеков.