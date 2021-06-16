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Общество

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов наградил горожанина, спасшего девочку

И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов наградил горожанина, спасшего девочку. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, градоначальник вручил почетную грамоту мэрии Залкарбеку Сулайманову, а также поблагодарил за проявленную храбрость и активную гражданскую позицию.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. И. о. мэра наградил горожанина, спасшего тонущую девочку

В мэрии напомнили, что происшествие случилось 10 июня в микрорайоне «Аламедин-1». Тогда прохожий мужчина спас девочку, тонувшую в быстротоке канала.

Отметим, ранее Академия МВД сообщила, что в спасении тонущей девочки приняли участие курсанты академии Бекбол Молдосанов, Марсель Тынчтык уулу, Байсейит Акматов и сотрудник учебного учреждения прапорщик милиции Мелис Осеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197883/
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