Никакой паники нет: министр энергетики о работе Токтогульской ГЭС

На сегодня на Токтогульской ГЭС вырабатывается 500 мегаватт электроэнергии. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.
«В рамках реабилитации Токтогульской ГЭС один агрегат вытащили (турбины и колесо). Первые запасные части уже везут из Китая, в течение недели начнем монтаж снизу вверх. В связи с пандемией есть небольшие задержки, но к зиме четвертый агрегат постараемся запустить», — рассказал он.
Никакой паники нет. Мы работаем в штатном режиме. На сегодня объем воды — 10 миллиардов 876 миллионов кубических метров. Вода еще накапливается.Доскул Бекмурзаев
Доскул Бекмурзаев также отметил, что к 1 октября планируется накопить 13 миллиардов кубов воды.
Отмечается, что сейчас идет сброс воды в связи с выработкой. С 1 июня по 1 сентября нужно вернуть Узбекистану и Казахстану электроэнергию, которую ранее получили.
«Однако с 1 сентября, как начнем получать электроэнергию от соседей, водосброс уменьшим», — заключил он.