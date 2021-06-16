Никакой паники нет: министр энергетики о работе Токтогульской ГЭС

На сегодня на Токтогульской ГЭС вырабатывается 500 мегаватт электроэнергии. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

По его словам, из четырех агрегатов один находится на текущем ремонте.

«В рамках реабилитации Токтогульской ГЭС один агрегат вытащили (турбины и колесо). Первые запасные части уже везут из Китая, в течение недели начнем монтаж снизу вверх. В связи с пандемией есть небольшие задержки, но к зиме четвертый агрегат постараемся запустить», — рассказал он.

Никакой паники нет. Мы работаем в штатном режиме. На сегодня объем воды — 10 миллиардов 876 миллионов кубических метров. Вода еще накапливается. Доскул Бекмурзаев

Доскул Бекмурзаев также отметил, что к 1 октября планируется накопить 13 миллиардов кубов воды.

Отмечается, что сейчас идет сброс воды в связи с выработкой. С 1 июня по 1 сентября нужно вернуть Узбекистану и Казахстану электроэнергию, которую ранее получили.

«Однако с 1 сентября, как начнем получать электроэнергию от соседей, водосброс уменьшим», — заключил он.