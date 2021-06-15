Срок пребывания для мигрантов в России продлен. Владимир Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.

«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения в форме принудительного выдворения за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ», — говорится в указе.

Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.

Напомним, в апреле 2020-го в силу вступил указ Владимира Путина, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций.