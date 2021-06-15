17:44
USD 84.71
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество

Срок пребывания для мигрантов в России продлен. Владимир Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.

«До 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, не принимаются решения в форме принудительного выдворения за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ», — говорится в указе.

Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.

Напомним, в апреле 2020-го в силу вступил указ Владимира Путина, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197758/
просмотров: 1246
Версия для печати
Материалы по теме
В аварии в Санкт-Петербурге пострадал кыргызстанец. Его пассажирка погибла
Взрыв на заправке в Новосибирске. Пострадали три кыргызстанца
Послабления для мигрантов из Кыргызстана в России продлевать не будут
Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
Мотоциклист погиб в ДТП с участием водителя из Кыргызстана в Рязанской области
Задержанная кыргызстанка Махбурат Эмилбаева в Москве предстанет перед судом
Кыргызстанка в России оставила троих детей без присмотра. Подробности
Кыргызстанку в Москве Махбурат Эмилбаеву снова задержали и доставили в участок
Похищение кыргызстанки в Москве. Вопрос находится под контролем посольства
Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейские
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
15 июня, вторник
17:39
Третья волна. Минздравсоцразвития запустило электронный портал для волонтеров Третья волна. Минздравсоцразвития запустило электронный...
17:37
Подача горячей воды в Бишкеке возобновится с 17 июня
17:34
Садыр Жапаров съездил на Кумтор. Тенгиз Болтурук показал, как работает рудник
17:24
Счет 3:1. Сборная Кыргызстана забила гол в ворота Японии
17:22
Передумали. В Минэнерго новая идея по повышению тарифов на свет