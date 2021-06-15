Футболистка помогла собрать деньги для строительства дома Арстанбеку Базаркулову

Футболистка Айдана Оторбаева собрала деньги для помощи в строительстве дома спортсмену, паралимпийцу Арстанбеку Базаркулову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Фото Айданы Оторбаевой. Арстанбеку Базаркулову передали деньги на строительство дома

По ее словам, общая сумма составила 91 тысячу 220 сомов.

«Он очень счастлив и передает всем неравнодушным свою благодарность. Арстанбек выехал на сборы на Иссык-Куль, будет готовиться к Паралимпиаде, которая состоится в августе в Японии. От себя лично хочу также сказать вам большое спасибо. Доброта всегда будет основой нашего мира», — написала Айдана Оторбаева.

Напомним, Арстанбек Базаркулов завоевал первую лицензию по паралегкой атлетике (толкание ядра) на XVI Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония).