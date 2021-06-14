Безопасность туристов на Иссык-Куле будут обеспечивать милиция и дружинники

Безопасность туристов на Иссык-Куле будут обеспечивать не только милиционеры, но и дружинники. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«На сегодняшний день по области для обеспечения безопасности отдыхающих привлечено более 700 сотрудников милиции, около 350 членов ДНД, а также свыше 50 служебных автотранспортных средств. Для обеспечения безопасности дорожного движения задействованы 32 экипажа ООБДД численностью около 65 инспекторов ДПС», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на базе туристической милиции УВД Иссык-Кульской области организован сall-центр, обратившись в который по номеру 0705009102 иностранные туристы или отдыхающие смогут получить всю необходимую информацию на английском или русском языках. Для их удобства также выпущены информационные буклеты.