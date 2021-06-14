В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 990 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 949 пациентов, в больницах — 2 тысячи 41. В том числе 94 человека — в крайне тяжелом состоянии, 582 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 343 человек (или 65,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 257 человек. В Бишкеке выписаны 132 человека, Оше — 35, Чуйской области — 33, Ошской — 15, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 16, Джалал-Абадской — 18, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 102 тысячи 890 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.