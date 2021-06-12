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Общество

Отдыхающие в Парке здоровья Бишкека жалуются на велосипедистов

Отдыхающие в Парке здоровья Бишкека жалуются на велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в центральной части парка есть кольцевая «Красная дорожка» с дистанцией 500 метров для бега. Там же установлен знак, запрещающий ездить на велосипедах, но это правило не соблюдают.

«Горожане, отдыхающие в парке, просят УПСМ принять меры в отношении нарушителей. Милиция предупреждает, что если велосипедисты не будут подчиняться дорожному знаку, то их оштрафуют на 1 тысячу сомов», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197384/
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