Отдыхающие в Парке здоровья Бишкека жалуются на велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

По ее данным, в центральной части парка есть кольцевая «Красная дорожка» с дистанцией 500 метров для бега. Там же установлен знак, запрещающий ездить на велосипедах, но это правило не соблюдают.

«Горожане, отдыхающие в парке, просят УПСМ принять меры в отношении нарушителей. Милиция предупреждает, что если велосипедисты не будут подчиняться дорожному знаку, то их оштрафуют на 1 тысячу сомов», — подчеркнули в ведомстве.