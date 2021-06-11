В Кыргызстане за сутки выявили еще 526 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 232 случая, Оше —101, Чуйской области —43, Ошской —63, Таласской — 5, Нарынской — 9, Иссык-Кульской —25, Джалал-Абадской — 31, Баткенской — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 109 тысяч 193 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.