COVID-19. В Бишкеке временно не работает кол-центр 118. Куда звонить

В Бишкеке временно не работает кол-центр 118. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сильный ветер 8 июня​ оборвал линии телефона службы. Проводятся ремонтные работы.

Кол-центр временно принимает звонки по горячей линии МЧС — 112.

В муниципалитете напомнили, что горожане также могут проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии.