20:00
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке временно не работает кол-центр 118. Куда звонить

В Бишкеке временно не работает кол-центр 118. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сильный ветер 8 июня​ оборвал линии телефона службы. Проводятся ремонтные работы.

Кол-центр временно принимает звонки по горячей линии МЧС — 112.

В муниципалитете напомнили, что горожане также могут проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии.

Телефоны доверия и регистратуры ЦСМ:

ОЦСМ Ленинского района: 0990888030, 0312644542:

  • ЦСМ № 2: 0990888028, 0312210357;
  • ЦСМ № 11: 0990888029, 0312311060;
  • ЦСМ № 12: 0990888031, 0312211732;
  • ЦСМ № 13: 0990888032, 0312657388;
  • ЦСМ № 17: 0990888033, 0312551106.

ОЦСМ Октябрьского района: 0990888036, 0312 570291:

  • ЦСМ № 15: 0990888015, 0312426962;
  • ЦСМ № 18: 0990888035, 0312568233;
  • ЦСМ № 19: 0990888019, 0312571367.

ОЦСМ Первомайского района: 0990888071, 0312325232:

  • ЦСМ № 7: 0990888072, 0312662044;
  • ЦСМ № 14: 0990888073, 0312678274;
  • ЦСМ № 16: 0990888074, 0312541309.

ОЦСМ Свердловского района: 0701103002, 0312635123:

  • ЦСМ № 4: 0701103001, 0312434007;
  • ЦСМ № 8: 0701103003, 0312433907;
  • ЦСМ № 9: 0701103004, 0312368830;
  • ЦСМ № 10: 0701103007, 0312387814.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197241/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Минздравсоцразвития утвердило форму сертификата о получении вакцины
Пить, спать и правильно питаться. Как восстановиться после COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 174,3 миллиона, умерли более 3,7 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 19 медработников
В КР коронавирусом болеет 4 тысячи 30 человек, 637 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В КР выявили 494 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 108 667
В США могут испортиться миллионы доз вакцины от COVID-19. Истекает срок годности
Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19. В течение недели компенсации от государства получат 212 медиков
Популярные новости
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Бизнес
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
10 июня, четверг
19:41
Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргыз...
19:40
В Бишкеке на улице Анкара засыхают деревья и газоны
19:24
Сильный ветер в Бишкеке. На улице Салиевой не видно светофора
19:05
Повторные выборы в Бишкеке. Состоялось первое заседание штаба
19:00
Цифра дня. 15 тысяч 973 машины ввезли в Кыргызстан с начала года