Афиша Бишкека на выходные: моноспектакль, бохо-маркет и мастер-классы

Спектакли

12 июня. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 июня. Моноспектакль «Пугачев. Рождение»

Хотите увидеть современную действительность и наше общество в поэзии Сергея Есенина? Приходите на моноспектакль режиссера-постановщика Алексея Шемеса (Москва) в исполнении Марата Амираева.

Винный магазин «Винтаж» (улица Раззакова, 19), 21.00.

13 июня. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

12 июня. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

12-13 июня. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова

Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

26 мая — 15 июня. Выставка Нарынкула Турпанова

Нарынкул Турпанов — корифей современного изобразительного искусства Кыргызстана, заслуженный деятель культуры, лауреат международной премии имени Гапара Айтиева. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

13 июня. Бохо-маркет

Вы сможете приобрести одежду, ловцов снов, предметы интерьера, украшения и многое другое.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 17.00-21.00.

Концерты, фестивали

12 июня. Вечер романсов композитора Сатылгана Осмонова

В программе арии из опер, романсы, песни. Концертмейстер — Набира Джаксалиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

12 июня. Фестиваль русской культуры

Для всех, кто любит масштабные гуляния, атмосферу настоящего народного праздника и позитива, весь день артисты, танцоры, исполнители, яркие персонажи русских сказок будут радовать детей и взрослых интересной программой.

Площадка возле Русского театра драмы, 10.00-21.00.

13 июня. Творческий вечер Бактыбека Ыбыкеева

Творческий вечер заслуженного артиста Кыргызской Республики, лауреата международных конкурсов Бактыбека Ыбыкеева. В программе мировая и национальная оперная классика, произведения советских композиторов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

13 июня. Показ фильма

Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма? Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 20.00.

Мастер-классы, лекции, семинары

12 июня. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

12 июня. Мастер-класс «Музыкальная терапия»

Терапия не простая, а на народных инструментах из природных материалов. Проведет ее народный артист КР Курмангазы Азыкбаев — талантливый музыкант, искусно импровизирующий на этнографических инструментах. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 17.00.

12 июня. Мастер-класс по нейрографике

Разбираемся в себе и рисуем только яркими красками. Ведет мастер-класс арт-терапевт Ольга Пономарева. Регистрация по телефону 0505122550.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 18.00.

Для детей

12 июня. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

13 июня. Творческий мастер-класс

Дети сделают розового фламинго. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по телефону 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.

12 июня. Показ виртуального фильма «Амигос»

В формате виртуальной реальности дети отправятся в путешествие по человеческому организму, подробно узнают о работе нашего зрения и мозга, механике сердца, пищеварительной системе и о том, как тело обогащается кислородом. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 19.30.

13 июня. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.