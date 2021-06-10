Скандал в госпарке «Хан-Тенири». С туристов начали требовать посуточную плату

Руководство государственного природного парка «Хан-Тенири» самовольно ввело посуточную плату за въезд и вход на территорию и даже за установку в парке палаток. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызской ассоциации туроператоров.

«В преддверии туристического сезона туристов и туроператоров ожидает большой сюрприз от природного парка «Хан-Тенири». Был введен прейскурант цен на пребывание в нем.

Теперь нужно ежесуточно платить за въезд, вход, а также установку юрт и палаток на территории парка.

И если два первых пункта более или менее понятны, то последний вызывает большие вопросы. Непонятно, как будет реализован подсчет, сколько дней простояла палатка? Либо к каждому туристу будет приставлен сотрудник, либо начнутся коррупция и вымогательство», — сообщили в ассоциации.

Фото из интернета. Прейскурант цен в ГПП «Хан-Тенири»

По словам туроператоров, компании, которые прежде ставили свои стационарные лагеря, оказались в безвыходном положении.

«Допустим, у туристической компании установлено 100 палаток. Из них 50 палаток для туристов, 20 палаток — для персонала и остальные — под склады и прочее.

За установку палатки в сутки теперь нужно платить 150 сомов. Это 15 тысяч сомов в день, или 450 тысяч сомов в месяц с лагеря.

Суммы огромные. При этом хорошо, если в этом году в месяц будет 10-15 туристов», — отметили в Кыргызской ассоциации туроператоров.

Проблема заключается и в том, что горные туры готовятся заблаговременно. Большая часть иностранных туристов уже оплатила их, и в туристических компаниях попросту не знают, как объяснить людям внезапно возникшие дополнительные расходы.

Фото Кыргызской ассоциации туроператоров. Специалисты считают, что нововведение похоронит и без того тяжелый туристический сезон

Напомним, государственный природный парк «Хан-Тенири» был создан в рамках проекта ПРООН. Он расположен на территории Иссык-Кульской области и является самым большим природным парком Кыргызстана. Через его территорию пролегает множество треккинговых и альпинистских маршрутов — треки по Тянь-Шаню, восхождения на пики Хан-Тенгри и Победы, ледники Южный Иныльчек, а также озеро Мерцбахера.