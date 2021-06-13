В Кыргызстане за сутки выявили еще 558 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 231 случай, Оше — 77, Чуйской области — 57, Ошской — 78, Таласской — 9, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 23.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 110 тысяч 370 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.