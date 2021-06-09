Уступи дорогу скорой помощи! УПСМ Бишкека сегодня проведет рейд

Сегодня в Бишкеке будет проходить рейд «Маяк». Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, рейд направлен на выявление водителей, которые не уступают дорогу машинам скорой помощи с «мигалками». С водителями проведут профилактические беседы о недопущении подобных действий, а также составят протоколы о нарушениях.

Отмечается, что скорая помощь оказывает неотложную помощь гражданам. Однако водители не пропускают и не уступают дорогу медикам. Это вредит качественной и своевременной медпомощи.