Мэрия Бишкека решила достроить школу в жилмассиве «Мурас-Ордо». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, тендер объявило общественно-государственное управление капитального строительства мэрии. Но пока только на строительство кровли. На это выделено 12 миллионов 600 тысяч сомов.

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Накануне с жителями жилого массива встретился вице-мэр Азамат Сагындык уулу. Он обсудил вопросы строительства дороги в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог, строительства дренажной сети, а главное — вопрос проведения кровельных работ в незавершенной общеобразовательной школе на 550 ученических мест. Он поручил ОГУКС объявить конкурс на строительство кровли и провести строительно-монтажные работы дренажной системы.

Отметим, что строительство школы в жилмассиве приостановлено. В 2016 году был проведен тендер на строительство на 111 миллионов сомов, в октябре 2018-го подписан дополнительный договор на 24 миллиона. В 2019-м стало известно, что на завершение строительства школы потребуется еще 150 миллионов сомов. Ранее в мэрии сообщали, что по объекту возбуждено уголовное дело.