Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусской авиации

Евросоюз в ночь на субботу полностью закрыл свое воздушное пространство для белорусской авиации. Об этом сообщает Euronews.

Это решение согласовали послы стран — членов ЕС. С полуночи по Брюсселю самолеты белорусских авиакомпаний не смогут пролетать над государствам ЕС и совершать посадки в европейских аэропортах. В свою очередь авиакомпаниям ЕС запретят полеты через белорусское воздушное пространство.

По данным Европейской организации по безопасности воздушной навигации, ежедневно над республикой пролетали около сотни самолетов ЕС и Великобритании. Ранее «Белавиа» сообщила, что список государств, в которые она могла отправлять рейсы, сократился втрое. Приостановлены полеты в 21 страну.

Закрытие европейского воздушного пространства для белорусский самолетов было согласовано 24 мая на саммите ЕС. Так Евросоюз ответил на разворот рейса Ryanair Афины — Вильнюс в Минск. На борту находился сооснователь информационного проекта Nexta Роман Протасевич. Правозащитники и коллеги Протасевича говорят, что ему грозит смертная казнь. Официально журналисту предъявлены обвинения в организации беспорядков, участии в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок», и разжигании вражды.