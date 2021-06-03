Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке

2 июня 2021 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Бишкеке. Такие данные приводит сайт «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице КР составила 36,7 градуса. Это на 7,7 градуса выше нормы. При этом самым холодным 2 июня было в 1985 году, когда воздух прогрелся только до +5,1 градуса.

Самым жарким днем июня было 23-е число 2005-го, когда столбик термометра поднялся до отметки +40,9 градуса. Норма же среднемесячной температуры июня составляет +22,9 градуса.

Напомним, что 1 июня этого года также стало самым жарким в истории наблюдений. Ведь воздух прогрелся до +35,5 градуса.