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Общество

Аномальная жара. 2 июня 2021 года побило температурный рекорд в Бишкеке

2 июня 2021 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Бишкеке. Такие данные приводит сайт «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице КР составила 36,7 градуса. Это на 7,7 градуса выше нормы. При этом самым холодным 2 июня было в 1985 году, когда воздух прогрелся только до +5,1 градуса.

Самым жарким днем июня было 23-е число 2005-го, когда столбик термометра поднялся до отметки +40,9 градуса. Норма же среднемесячной температуры июня составляет +22,9 градуса.

Напомним, что 1 июня этого года также стало самым жарким в истории наблюдений. Ведь воздух прогрелся до +35,5 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196306/
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