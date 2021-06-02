Таджикские журналисты выдали фотографии разрушенных кыргызских сел за Хистеварз

29 мая ресурс «Спутник-Таджикистан» опубликовал материал «Разрушенный Хистеварз: последствия конфликта на таджикско-кыргызской границе на фото».

Жители села Арка и Борбордук Лейлекского района Баткенской области обратились в редакцию 24.kg с просьбой опровергнуть информацию этой статьи журналистов Таджикистана.

Мы отлично знаем, где граница

В материале «Спутника-Таджикистан» не указан автор, но под 15 фотографиями, якобы снятыми в Хистеварзе, значится имя Амира Исаева.

Хистеварз находится напротив Жаны-Жерского айыльного округа. По словам жителей, он в целости и сохранности.

«Хистеварз находится рядом. Там ничего не разрушено, не сожжено. Все на месте. В статье опубликованы фотографии зданий, автозаправок и домов, находящихся на территории Кыргызстана и, соответственно, принадлежающих гражданам КР», — говорит местный житель Саатбек Эгембердиев.

Фотографии разрушенных сел Борбордук, Жаштык и Арка

11 снимков из 15 — это фотографии зданий, разрушенных и сожженных с 29 апреля до 1 мая 2021 года гражданами Таджикистана.

«Есть видео, где они поджигают и грабят эти здания. На некоторых зафиксировано, как они вывесили свой флаг. Мародерство происходило 29 и 30 мая. Эти здания, магазины, тойкана и заправки сейчас в таком же разрушенном состоянии. Поэтому мы специально сняли видео и просим опубликовать, чтобы таджикские журналисты не вводили людей в заблуждение и не обостряли обстановку», — заявили жители Арки.

Четыре фотографии сняты в другом месте

Еще четыре фотографии, по словам местных жителей, сняты в другом месте. На 10-й фотографии с левой стороны видна высокая гора, каких в их местности нет.

«В Хистеварзе нет таких домов. Там все дома современного типа. Такие можно встретить в некоторых горных селах Лейлека, в таджикских селах Ворух и Чорку», — говорят местные жители.

Factcheck.kg, проверив фотоматериал ресурса «Спутник-Таджикистан», также сделал вывод, что в нем использованы фотографии кыргызских сел.

Скандальную публикацию издание «Спутник-Таджикистан» удалило.