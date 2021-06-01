ВОЗ присвоила штаммам коронавируса буквы греческого алфавита

Варианты коронавируса будут обозначаться буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, в которых штаммы были выявлены впервые. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что первые четыре буквы достались штаммам из Британии, Южной Африки, Бразилии и Индии. Они получили названия Альфа, Бета, Гамма и Дельта.

Получили свои буквы и «варианты интереса» — штаммы из США, Филиппин, Индии и других стран.

В ВОЗ отметили, что обозначения выбраны после широких консультаций и рассмотрения множества потенциальных систем наименований со специально созванной группой ученых.



ВОЗ подчеркивает, что обозначения штаммов буквами греческого алфавита будут удобны в обычных, ненаучных разговорах, но новая маркировка не означает отказ от научных наименований, которые будут применяться в медицинских исследованиях.